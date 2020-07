Dieter Bohlen: unerwartete Neuigkeiten!

Aktuell befinden sich Dieter Bohlen und seine Carina auf Mallorca und lassen auf der Balearen-Insel ein wenig die Seele baumeln. Wie es scheint, genießen die beiden ihre Zeit dort in vollen Zügen. So teilt Dieter nun auch ein Video via Instagram, in dem er mit Carina romantisch vor einem Sonnenuntergang das Tanzbein schwingt. Dazu kommentiert der Pop-Titan: "Zu schön um es je zu vergessen". Doch seine Fans scheinen bei dem Anblick noch eine ganz andere Idee im Kopf zu haben...