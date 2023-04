Dieter Bohlen: Verbote von RTL! Jetzt packt er die ganze "DSDS"-Wahrheit aus

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, plauderte Dieter bei seinem Konzert in Berlin aus dem Nähkästchen. "Ihr habt bestimmt gesehen, in den letzten drei Liveshows, ich war so ein bisschen verspannt, ich gebe es zu. Ich bin ehrlich: Ich wollte das Ding irgendwie ohne Stress zu Ende kriegen. Ich habe auch nie wieder was gesagt. Ich wollte einfach keinen Stress. Auch RTL wollte das Ding irgendwie zu Ende schaukeln." In der nächsten Staffel soll endlich wieder etwas Ruhe einkehren. "Ich schwöre euch, die nächste Jury wird netter!"