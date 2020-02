Dieter Bohlen: Verletzt! Dramatischer Unfall im "DSDS"-Recall

Reddit this

Am Samstagabend (20:15 Uhr, ) geht es in Südafrika um die Wurst! , , und entscheiden, wer es in die großen Live-Shows schafft. Doch bei einem Auftritt kippt Dieter plötzlich von seinem Stuhl - und knallt unsanft auf den Boden...

Dieter Bohlen: Jaa, noch mehr Nachwuchs!

Dieter Bohlen sorgt für einen Schreck-Moment

"Ich dachte ich habe Kontrolle und ich hatte aber keine Kontrolle. Ich muss auf die Kante geflogen sein", berichtet der Poptitan. Nach seinem filmreifen "Stunt" muss er sogar von Sanitätern verarztet werden. Der Schock sitzt auch bei Pietro tief! "Ich habe mich selber erschrocken. Ich habe nach hinten geschaut zu ihm und dann dacht ich mir: Oh, was passiert gerade? Und blubbs, war er auf dem Boden: Fernsehgeschichte geschrieben!". meint er. Doch Dieter hat Glück. Wenig später kann er wieder am Jurypult Platz nehmen.

