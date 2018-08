Dieter Bohlen verrät: DSDS-Jury steht fest!

Seit bei ist, sind ihm die Fans so nah wie nie. Denn der Poptitan lüftet das ein oder andere Geheimnis. Jetzt verrät er sogar, dass die -Jury feststeht!

Dieter Bohlen: Jetzt spricht er über seine Trennung von Carina

Dieter Bohlen spricht über die DSDS-Jury

In einem Instagram-Video plaudert Dieter Bohlen aus, dass die DSDS-Jury feststeht - naja, zumindest die halbe. Das bedeutet, dass ein Star bereits neben ihm Platz nehmen wird. "Die DSDS-Jury ist zur Hälfte komplett", grinst der -Star. Wer es ist? Das verrät der 64-Jährige natürlich nicht...

DSDS: Die Fans wünschen sich Pietro Lombardi in die Jury

Auch wenn Dieter Bohlen nicht verrät, um wen es sich bei der DSDS-Jury handelt. Die Fans haben einen klaren Favoriten! Sie wünschen sich unbedingt in der Castingshow. Und die Idee ist gar nicht so abwegig. Dieter und Pietro haben immer noch guten Kontakt zueinander. Und schon vor einem Monat verriet der Chef-Juror: "Jeden Tag fragt ihr: 'Sitzt er in der nächsten Jury bei DSDS oder nicht?' Leute, ich würd's euch gerne sagen, aber es ist noch nicht entschieden. Ihr werdet aber die ersten sein, die es wissen. Es geht immer nur hin und her, und der sagt dies, der andere das."