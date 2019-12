Reddit this

Dieter Bohlen verrät: So eroberte Carina sein Herz

Er zeigt sich persönlich wie nie!

Eigentlich hält sein privates Familienleben bei seinen Auftritten im stets gut unter Verschluss - umso mehr dürften sich die Fans jetzt über diesen rührenden Einblick in das Beziehungsglück mit Freundin Carina freuen!

Dieter Bohlen plaudert aus: So eroberte Carina das Herz des Poptitan

In der -Doku "Absolut Dieter Bohlen" gewährte der 65-Jährige ein paar süße Einblicke in seine Beziehung mit Freundin Carina, die er vor 13 Jahren in einer Discothek auf Mallorca kennenlernte.

"Ich war 53 Tage von zehn Uhr nachts bis morgens um fünf in der Disco. Das war eine harte Zeit", so der Entertainer.

Nach dem Kennenlernen mit Carina habe er zunächst gezögert:

"Es war nicht so, dass ich in der ersten Sekunde geglaubt hab, dass sie die neue Frau Bohlen ist", so Dieter Bohlen offen.

Schließlich habe Carina ihn mit einem Satz jedoch umgehauen:

"Als wir uns wiedergetroffen haben, hab ich Carina die Frage gestellt: 'Meinst du, ich bin viel zu alt für dich?' Da hat Carina gesagt: 'Du bist viel zu alt für mich, und ich würde auch nie was mit dir anfangen.'"

Ehrlichkeit, die den Poptitan überzeugte - und auch Carina erinnert sich in der Doku:

"Wir haben uns von Beginn an jeden Tag gesehen. Dann war mein Urlaub zu Ende und ich musste nach Hause... Ich hab dann meine Sachen gepackt, bin zurück nach Mallorca und von dort direkt nach Tötensen."

Inzwischen hat das Paar zwei Kinder und ist rundum gut eingespielt:

"Ich mag es ganz gerne, dass mein Mann ein Alphatier ist. Er ist der Chef in der Familie, aber er respektiert auch meine Meinung", schwärmt Carina von ihrem Dieter.