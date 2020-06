Dieter Bohlen: "Was Bruce gesagt hat, ist völliger Quatsch."

Heute Abend buhlen neue Kandidaten um den Einzug in die nächste Runde von "Das Supertalent": Der 6-jährige Ibrahim beschwert sich über fehlendes Playback, Dieter Bohlen kommt auf der Bühne in den Genuss einer ganz besonderen "Massage" und Lena Gercke und Bruce Darnell lassen sich zum Folklore-Tanz hinreißen Friede, Freude, Eierkuchen.

Von wegen: In einem Fall ist sich die sonst so harmonisch wirkende Jury so gar nicht einig.