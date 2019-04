Dieter Bohlen: Wundervolle News! Jetzt ist es offiziell!

Momentan ist wieder dabei zu sehen, wie er als Juror bei auf der Suche nach dem nächsten Superstar ist. Doch damit nicht genug! Wie jetzt bekannt wurde, haben seine Fans noch einen weiteren Grund zur Freude…

Andrea Berg: Zauberhafte Glücks-News!

Dieter Bohlen und Andrea Berg gingen getrennte Wege

Vor einem Jahr gaben Dieter Bohlen und Andrea Berg ihre berufliche Trennung bekannt. Die Schlagersängerin verkündete damals via " ": "Dieter Bohlen hat nach acht erfolgreichen Jahren unsere Zusammenarbeit am Freitag per E-Mail beendet." Sie fügte hinzu: "Natürlich bin ich darüber ziemlich traurig. Aber bitte macht euch bloß keine Sorgen um mich! Einer der vielen tollen Songs, die ich zusammen mit Dieter geschrieben habe, heißt 'Davon geht die Welt nicht unter'. Also, Krönchen richten und Vollgas." Doch nun die Überraschung!

Andrea Berg lässt die Bombe platzen

Wie Andrea nun berichtet, können sich ihre Fans nun auf zwei neue Songs freuen, die in Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen entstanden sind. Kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums am 05. April erklärt Andrea jetzt gegenüber "Bild": "Zwischen Dieter und mir steht und stand nie etwas. Die beiden neuen Songs 'Du musst erst fallen' und 'Davon geht mein Herz nicht unter' entstanden nach einem langen, sehr emotionalen Gespräch in Hamburg." Was für Hammer- ! Ob die beiden in der nächsten Zeit nun wieder öfters Zusammenarbeiten werden, wollte Andrea allerdings nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein...