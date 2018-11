Dieter Bohlen: Zoff im Protz-Palast! Carina wehrt sich gegen den Macho

Auch wenn Pop-Titan Dieter Bohlen (64) sich immer eine Partnerin gewünscht hat, die schön brav die Klappe hält und nur nett lächelt, Carina Walz (34) will mehr! Auf meldet sie sich jetzt in einem Video kraftvoll zu Wort. Und manchte Schluss mit dem Image der Frau, die an Dieters Seite nichts zu sagen hat. Denn sie hat offensichtlich die Hosen an in der protzigen Villa in Tötensen vor den Toren Hamburgs, in der sie auch ihr eigenes Büro hat.

Dieter Bohlen & Carina: Jetzt lüften sie ein süßes Geheimnis!

Carina hat bei Dieter Bohlen die Hosen an

"Hier läuft alles zusammen", erklärt sie. "Hier verwalte ich Dieters Musikverlag, bekomme täglich Anfragen aus Spanien und Frankreich für Werbefilme, für normale Filme, Coveranfragen." Auch aus Russland nimmt sie für fast jedes Wochenende Angebote entgegen. "Ich koordiniere alle "DSDS"- und "Supertalent"-Termine, alle Werbeanfragen. Und da Dieter heute frei hat, dachte ich, ich beantworte mal all Eure Fragen!" Wie sympathisch! Aber ob Dieter das so gut findet? Sicher gab es in der Protzvilla danach heftigen Streit, weil sich Carina aus Dieters Sicht nicht nur in den Vordergrund gedrängt hat, sondern auch vermutlich noch ein Geheimnis verraten hat, das nie in die Öffentlichkeit hätte dringen sollen.

Dieters Freundin verrät ihr süßes Geheimnis

Carina Walz schreibt zu ihrem Instagram-Video den Hashtag "#myhusbandismyboss" was übersetzt bedeutet: "Mein Ehemann ist mein Boss." Oho! Sind die beiden längst verheiratet? Dieses Detail hätte Dieter Bohlen jedenfalls bisher totgeschwiegen. Ob das neue Selbstbewusstsein von seiner Frau mit ihrem neuen Modeljob für "Camp David" zusammenhängt? Vielleicht. Und noch etwas könnte dazu beigetragen haben. Denn es wird gemunkelt, dass Carina bald eine eigene Show bekommen soll. Die Frage ist nur, ob Dieter da so mitspielt. Nicht das auf die heimliche Hochzeit bald die heimliche Scheidung folgt...