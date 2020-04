Dieter Bohlen: Zoff mit Florian Silbereisen? Jetzt kommt alles raus!

Reddit this

Die diesjährige Staffel von " " verlief ganz schön turbulent. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus durfte kein Publikum mehr bei den Liveshows dabei sein. Außerdem gab es einen Wechsel in der Jury. Nachdem ein Video von Xavier Naidoo auftauchte, in dem er rassistische Texte sang, wurde er von Sender gefeuert. Seinen Platz nahm kurzfristig ein. Wie hat sich der Schlagerstar geschlagen?

So verstehen sich Florian Silbereisen und Dieter Bohle wirklich

Vor der Kamera lieferten sich Florian und einige hitzige Diskussionen. Können sich die beiden etwa nicht leiden? Im Gegenteil! Dieter und Florian sind seit "DSDS" unzertrennlich. Der Poptian repostete ein Bild von Florian und sich - und schrieb dazu: "Danke Flori. Freunde für immer!" Was für eine süße Geste!

"DSDS"-Aus für Florian Silbereisen

Übrigens wird das Dreamteam in der nächsten Staffel voraussichtlich nicht wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Auf die Frage eines Fans, ob Florian auch nächstes Jahr in der Jury sitzen wird, antwortete er: "Nein, Flori macht seine Sendungen wieder." Wie schade! Aber vielleicht kann in Kumpel Dieter ihn ja doch noch überreden...

