Dieter Bohlen: Zuckersüße Beichte kurz vor Weihnachten!

Huch, so kennen wir Dieter Bohlen ja gar nicht! Obwohl sich der Pop-Titan zu privaten Themen eher bedeckt hält, gibt er nun intime Einblicke in sein Privatleben...

Na das ist mal eine Überraschung. Völlig unverblümt plaudert Dieter nun darüber, wie er mit seiner Carina und seinen Kindern das Weihnachtsfest verbringt und zeigt sich dabei so privat wie sonst nie!

Dieter Bohlen feiert traditionell

Dass Dieter das ganze Jahr über einen vollen Terminkalender hat, ist definitiv nichts Neues. Um so schöner somit, dass der Pop-Titan Weihnachten dazu nutzt, um die Zeit im Kreise seiner Liebsten zu verbringen. So erklärt Dieter gegenüber " "-"Brisant": "Wir haben einen riesengroßen Weihnachtsbaum mit natürlich normalen Kerzen. Und, ja, dann beschenken wir uns alle reichlich, und alle sind glücklich." Wie schön! Doch zehrt so viel Trubel nicht auch an den Nerven von Dieter? Schließlich ist Weihnachten bekannt dafür, dass sich die meisten Familien streiten...

Dieter mag es harmonisch

Obwohl Dieter und Carina an Weihnachten alle Hände voll zu tun haben, kommt Streit für Dieter nicht in Frage: "Na, also Streit hat es bei uns Weihnachten noch nie gegeben, also das ist ja ein Fest der Liebe, der Musik und der Freude." Ob uns Dieter wohl an Weihnachten via " " mit ein paar Einblicken in seinen Weihnachtsalltag versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

