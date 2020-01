Dieter Bohlen: Zuckersüßes Geheimnis enthüllt!

Als 2011 vor der -Jury stand, ahnte er noch nicht, dass sich sein Leben schlagartig verändern würde. Er ging nicht nur als Sieger der Show hervor, sondern ist mittlerweile selbst als Juror dort tätig.

Pietro Lombardi: Erschütterndes Geständnis von dem DSDS-Juroren!

Pietro enthüllt die süße Wahrheit

Besonders zu seinem Kollegen hat er ein ausgezeichnetes Verhältnis. Dieser schwärmt immer wieder in den höchsten Tönen von seinem damaligen Schützling und bezeichnet ihn sogar als seinen Sohn.

Während einer Fragerunde auf will ein Fan nun wissen, was Pietro an Dieter am meisten mag. Darauf hat er eine klare Antwort: „Seine ehrliche und direkte Art. Ich hole mir viele Tipps fürs Leben von Dieter. Wir sind jetzt seit neun Jahren echte Freunde, auch abseits von und Öffentlichkeit. Ich denke, wir haben uns sehr lieb.“

Über diese süße Beichte dürfte sich Dieter sicherlich sehr freuen…

