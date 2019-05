Dieter Hallervorden: Liebes-Tattoo mit 83 Jahren

Reddit this

Romantischer Liebesbeweis mit 83-Jahren!

Vor drei Jahren lernten sie sich kennen und lieben:In der 34-Jahre jüngeren Christiane Zander scheint Dieter Hallervorden nach zwei gescheiterten Ehen seine absolute Traumfrau gefunden zu haben.

Wie verleibt das Pärchen immer noch ist, bewies es jetzt mit einer ganz besonderen Geste: Der Schauspieler und seine Liebste ließen sich ein Partner-Tattoo stechen!

Mit 83-Jahren: Dieter Hallervorden lässt sich spontan ein Liebes-Tattoo stechen

Wie Der "Honig im Kopf"-Darsteller gegenüber der Bunten erklärte, habe er sich in der Handschrift seiner Partnerin den Schriftzug "für immer und ewig" tätowieren lassen:

"Ich habe mir das Tattoo spontan während eines Drehs in Köln stechen lassen, einfach weil ich so verliebt bin in diese Frau", schwärmte der 83-Jährige.

Und auch für Herzdame Christiane gab es einen bleibenden Liebesbeweis: So ließ sich die Freundin von Dieter Hallervorden die Initialen des Schauspielers neben einem Herzchen und dem Wort "seins" stechen.