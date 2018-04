Dieter Thomas Heck: Er ist am Ende! Große Sorge um die TV-Legende

Dieter Thomas Heck: Er ist am Ende! Große Sorge um die TV-Legende

In den letzten Monaten wurde es ruhig um Dieter Thomas Heck. Der 80-Jährige ist abgetaucht und meldet sich nicht mal mehr bei seinen Freunden.

Nicht nur die Fans, sondern auch seine treuen Weggefährten machen sich ernsthafte Sorgen. Wo steckt der Entertainer? „Freizeitwoche“ fragte bei seinem Management nach und erhielt eine ernüchternde Antwort. Heck will nicht mehr auf die Bühne!

Dieter Thomas Heck: Schmerzliche Nachrichten

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte er bei der „Goldenen Kamera“ im März 2017. Seit längerer Zeit kämpft der gebürtige Flensburger mit gesundheitlichen Problemen. Der ehemalige Raucher leidet unter Atemnot und braucht ein Sauerstoffgerät. Außerdem hat er Diabetes und musste eine Herz-OP über sich ergehen lassen. Die Schmerzen sind so stark, dass er kaum noch gehen kann. Seine Villa in Spanien kann und will er nicht mehr verlassen.

Selbst zu seinem 80. Geburtstag am 29. Dezember meldete Heck sich nicht zurück. Es heißt, dass seine Frau Ragnhild ihn aus der Öffentlichkeit fernhält, um ihn zu schützen. Niemand soll sehen, wie schlecht es ihrem Mann wirklich geht...