Dieter Thomas Heck: Schmerzliche Nachrichten

Es ist ruhig um ihn geworden. Lungenprobleme und Diabetes machten Dieter Thomas Heck (80) zuletzt schwer zu schaffen. Seine Frau Ragnhild (73) gestand ein: „Ihm geht es nicht so gut.“ Und der Moderator selbst gab sich abgeklärt: „Die Strecke nach vorn ist nicht mehr so lang wie die Strecke nach hinten.“ Zeit, um Bilanz zu ziehen. Auf das zu schauen, was noch kommt – und was war: Wie das Zerwürfnis zwischen Dieter Thomas und seinem jüngeren Bruder.

Dieter Thomas Heck: Trauriger Abschied

Bitter, was aus seiner Familie zu hören ist

Drei Jahrzehnte lang gingen beide getrennte Wege. Mittlerweile plagen auch Peter-Michael (70) gesundheitliche Probleme. Er hatte zwei Schlaganfälle, einen Herzinfarkt und ist leicht dement! „Wenn er Dieter noch einmal in den Arm nehmen dürfte, wäre dies das Größte“, verriet seine Frau Heidrun. Der 80. Geburtstag des Entertainers am 29. Dezember wäre die perfekte Möglichkeit gewesen, den Familienzwist zu beenden. Doch Dieter Thomas ließ die Chance verstreichen, lud seinen Bruder nicht einmal ein!

Eine schmerzliche Nachricht aus dem Hause Heck. Wer weiß, ob dem kranken TV-Star nun überhaupt noch Zeit bleibt, um Frieden mit der Familie zu schließen!