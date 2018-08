Dieter Thomas Heck: Traurige Enthüllung nach seinem Tod!

Die Schlagerwelt ist in Trauer! Erst vergangen Woche erschütterte die Todes-Nachricht von Dieter Thomas seine Familie und seine Fans. Nun die nächste Schock-Meldung. In einer emotionalen Beichte wendet sich nun der Bruder von zu Wort und enthüllt dabei gleichzeitig eine traurige Information zu dessen Ableben…

Dieter Thomas Heck: Adieu, Mr. Hitparade! Es ist so traurig!

Dieter Thomas Heck verstarb an einer Lungenerkrankung

Am vergangen Donnerstag verlor Dieter Thomas Heck den Kampf ums Leben. Auf Grund einer Lungenerkrankung verstarb der Kult-Moderator im Alter von 80. Jahren. Nun wendet sich sein Bruder an die Öffentlichkeit und überrascht alle Heck-Anhänger mit einer traurigen Beichte. So verrät Peter-Michael Heckscher gegenüber "Bild" über seinen älteren Bruder: "Hätte Dieter doch bloß früher mit dem Rauchen aufgehört. Dann würde er jetzt vielleicht noch leben." Ehrliche Worte, die intime Einblicke zum Ableben des Moderators geben. Doch damit nicht genug. Peter-Michael Heckscher gibt ebenfalls intime Einblicke in das Privatleben seines berühmten Bruders...

Dieter Thomas Heck: Sein Bruder gibt private Einblicke

Wie es heißt sollen Dieter Thomas Heck und sein Bruder seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander gehabt haben. Ein Zustand, den Peter-Michael Heckscher sehr bedauert. So fügt er hinzu: "Ich bin sehr traurig über Dieters Tod, auch weil ich die Umstände unseres Verhältnisses nicht mehr ändern konnte." Absolut herzzerreißend! Ist zu hoffen, dass die Familie des Moderators bald wieder zu Kräften kommt...