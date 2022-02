Dieter Thomas Heck: Traurige Neuigkeiten von Witwe Hilde

"Die Haushälterin, die viele Jahre angestellt war, hat Hilde bereits entlassen, ihre Hunde sind alle nach und nach gestorben", sagt ein Insider gegenüber der "Freizeitwoche". "Der Verkauf fällt Hilde nicht leicht. Doch sie schafft es nicht mehr, das große Haus zu halten." Die 78-Jährige soll nach ihrer Krebserkrankung 2007 gesundheitlich wieder angeschlagen sein, wirkte zuletzt verwirrt. Weihnachts- und Geburtstagskarten von Freunden beantwortet sie schon lange nicht mehr und sie geht nicht ans Telefon. Stattdessen liest und schläft sie viel.

Doch die Einsamkeit setzt ihr immer mehr zu. "Sie hat sich aufgegeben, seit ihr Mann gestorben ist", so die Vertraute weiter. "Sie will einfach nicht mehr." Für 2,4 Millionen Euro wird die 550 Quadratmeter große Villa von einem Makler angeboten. Sie hat neun Schlafzimmer, fünf Bäder, einen Tennisplatz und einen Pool. Jetzt soll Hilde Heck ihren Umzug nach Berlin planen, wo Tochter Saskia (46) mit Mann und Kindern lebt. Dort hat sie sich eine kleine Wohnung genommen. Bei ihren Lieben findet sie hoffentlich den Halt, den sie jetzt so dringend braucht.