Dieter Thomas Heck: Trauriger Abschied

Seine Stimme wurde immer brüchiger, der Gang wackeliger. Er ist nicht nur Zuckerkrank, sondern hat auch starke Lungen- und Herzprobleme.

Inzwischen kann der TV-Star kaum noch etwas alleine machen und ist auf die Hilfe von anderen angewiesen. Obwohl seine geliebte Ragnhild versucht, die Sache positiv zu sehen, treibt Hecks Gesundheitszustand Sorgenfalten in die Gesichter von Fans und Familie. "Wir reisen in der Gegend herum, lassen es uns gut gehen“, sagt die 74-Jährige zwar, doch es klingt so, als würde sie auf den letzten Metern der Reise noch so viele schöne Augenblicke wie möglich genießen wollen.