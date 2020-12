Dieter Wollny: Aktuelles Foto aufgetaucht! Er hat sich komplett verändert

Dieter Wollny war 28 Jahre lang der Mann an Silvias Seite. Gemeinsam standen sie mit ihren Kindern für die Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" vor der Kamera. Doch 2012 kam es zur Trennung. Es folgte ein bitterer Rosenkrieg. Die Elffach-Mama behauptete, dass sie durch einen Tritt von ihrem Ex eine Fehlgeburt erlitt. Er veröffentlichte ein Enthüllungsbuch, in dem er über die ganze Familie auspackte. Anschließend zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Doch wie geht es dem Wollny-Papa eigentlich heute?