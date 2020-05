Dieter Wollny: Harte Klatsche für den Wollny-Papa!

Reddit this

Oh je! Dieter Wollny muss nun eine harte Klatsche verkraften...

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Das Dieter Wollny und seine Familie nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Die jüngste Nachricht wird im dennoch erneut einen tiefen Stich verpasst haben...

Sarafina Wollny: OP-Schock! Bittere Beichte von der 25-Jährigen

Dieter Wollny hat mit seiner Familie keinen Kontakt mehr

Seit Jahren herrscht zwischen und seiner Familie Funkstille! Seitdem die Trennung von Dieter bekannt gab, überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen über die Familie. Mittlerweile hat Silvia in ihrem Harald einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Aber nicht nur Silvia ist mit ihrem neuen Lebenspartner überglücklich! Auch die Wollny-Kinder lieben Harald wie einen Vater. Dies zeigen zumindest die jüngsten Postings von !

Loredana Wollny gratuliert Harald

Zum gestrigen Vatertag ließ es ich Loredana Wollny nicht nehmen, ihrem Stiefvater zu gratulieren. So postet die Tochter von Silvia Wollny in ihrer Story eine Reihe von Bildern, auf denen sie und der neue Mann von Mama Silvia zu sehen sind. Dazu kommentiert Loredana "I love you dad". Eigentlich eine süße Geste! Doch Papa Dieter wird davon sicherlich nur wenig begeistert sein. Schließlich zeigt es ihm erneut, wie tief die Wogen zwischen ihm und seinen Kindern wirklich sind...

