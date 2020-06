Dieter Wollny: Heftige Klatsche für den Elffach-Papa!

View this post on Instagram

❤️Happy birthday daddy❤️ Lieber Harald, ich wünsche dir zu deinem 60. Geburtstag, alles Liebe und gute. Ich wünsche dir viel Glück und gaaaaanz viel Gesundheit❤️. Schon wieder ist ein Jahr vergangen, an dem wir deinen Tag feiern und wir sind alle sehr froh das wir in mit dir feiern dürfen. Ich weiß das ich oft eine zicke sein kann, frech bin oder Widerworte gebe aber trotzdem kann ich immer auf dich zählen. Du bist immer für uns da und tust alles für uns genau wie mama. Wir sind alle froh und dankbar das mama so einen tollen Mann wie dich an ihrer Seite hat. Wir haben alle sehr viel durch gemacht aber zusammen haben wir alles geschafft. Du bist nun einige Jahre an unserer Seite und wir danken dir für jeden Tag, den wir mit dir bis jetzt erleben durften. Mit dir kann man gut lachen, ernst reden und mega viel Spaß haben. Ich danke dir dafür, dass du so ein toller Mensch bist und immer für uns da bist. Wir lieben dich Daddy ❤️. Happy birthday ❤️