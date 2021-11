Dieter Wollny: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarafina Wollny nun die Möglichkeit, ihrem Idol eine Frage zu stellen. Die Wollny-Tochter stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab dabei gleichzeitig intime Einblicke in ihr Familienleben. So wollte ein neugieriger Follower wissen, ob die Wollnys wirklich keinen Kontakt mehr zu dem alten Familienoberhaupt Dieter haben. Die Antwort von Sarafina darauf fällt eindeutig aus. So gibt sie zu verstehen: "Nein". Wow! Eine ehrliche Aussage, die zeigt: Zwischen Dieter und dem Wollny-Clan herrscht absolute Eiszeit! Ob sich das Blatt wohl jemals wieder wenden wird? Wir können definitiv gespannt sein...