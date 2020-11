Dietrich Adam: Der Ex-"Sturm der Liebe"-Star ist tot!

Via Instagram wendet sich Klaus Adam nun zu dem Ableben seines Bruders zu Wort. So heißt es in dem Post: "Liebe Fans und Freunde von Dietrich! Die Nachricht von Dietrichs Tod ist kein Fake! Dietrich ist wirklich gestern gestorben." Er ergänzt: "Ich, sein Bruder, habe das Bild und die Nachricht veröffentlicht, weil ihr es ja sowieso irgendwann erfahren hättet. Behaltet ihn so wie auf dem Bild in Erinnerung! Wenn ihr seinen Tod kommentieren möchtet, oder euer Beileid bekunden wollt, dann tut das hier. Ich danke euch für euer Verständnis und eure Anteilnahme. Klaus Adam." Für die "Sturm der Liebe"-Fans ein wahrer Schock...