Dilys Watling: Die Schauspielerin ist tot

In den letzten Tagen soll sie vor allem viele Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben. Im Kreise der Familie sei sie friedlich eingeschlafen. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch die britische Serie "Coronation Street". Unter anderem war sie auch in "Twice a Fortnight" (1967), "Never Mind the Quality, Feel the Width" (1969), "The Morecambe & Wise Show" (1976) oder "The Bill" (1991) zu sehen, Zuletzt wirkte sie im Jahr 1994 in "Minder" mit.