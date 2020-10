Disney-Legende: Schneewittchen-Model Marge Champion ist tot!

Bereits in den 1930er-Jahren konnte sich die 101-Jährige einen Namen als Tänzerin in Hollywood machen. So waren ihre Bewegungen unter anderem die Vorlage für die Zeichnungen der Schneewittchen in "Schneewittchen und die sieben Zwerge" oder auch für die der blauen Fee in "Pinocchio". Für ihr Lebenswerk wurde sie von Disney sogar zur Disney-Legende gekürt – eine Auszeichnung für außerordentliche Beiträge bei den Kult-Filmen. 1975 wurde die Tänzerin mit einem Emmy-Award in der Kategorie der außerordentlichen choreografischen Leistungen für den Film "Queen of the Stardust Ballroom" ausgezeichnet.