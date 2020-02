Disney-Star Nikita Pearl Waligwa stirbt mit 15 Jahren!

Nikita Pearl Waligwa war auf dem besten Weg, als Schauspielerin durchzustarten. 2016 spielte sie an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o im Disney-Film "Queen of Katwe" mit. Doch dann der Schock...

Das war die Todesursache von Disney-Star Nikita Pearl Waligwa

Bei der 15-Jährigen wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Die "Queen of Katwe"-Regisseurin Mira Nair setzte sich daraufhin dafür ein, dass dem Teenager eine Behandlung in Indien finanziert wird. Nach einer Operation und einer Strahlentherapie galt Nikita eigentlich als geheilt, doch der nächste Schicksalsschlag ließ nicht lange auf sich warten. Die Ärzte entdeckten vergangenes Jahr einen weiteren Tumor. Leider hat die Nachwuchs-Schauspielerin den Kampf gegen den Krebs beim zweiten Mal verloren. Wie die "Daily Mail" berichtet, starb Nikita am 15. Februar in einem Krankenhaus in Kampala (Uganda).

