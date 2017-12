DJ Kaleb Freitas stirbt bei tragischem Bühnenunfall!

Es sollte ein unvergesslicher Auftritt werden, doch für den DJ Kaleb Freitas endete er tragisch. Bei seinem Auftritt krachte plötzlich die Bühne zusammen. Jetzt ist der 30-Jährige Musikstar tot!

DJ Kaleb Freitas: Die Bühne stürzte plötzlich ein!

Zu dem Drama kam es am Sonntagmittag beim Elektro-Festival in Esteio nahe Porto Alegre in Brasilien. Etwa 5000 Besucher feierten ausgelassen, als es zu dem Schock-Moment kam! Wegen einem Sturm stürzte urplötzlich das gesamte Bühnengerüst samt Boxen und Scheinwerfern zusammen.

Que tua luz aumente ainda mais aí de cima mestre! E que tua partida não seja em vão, temos muito que tirar desta tragé... Posted by Augusto Klaus Zucchetti on Montag, 18. Dezember 2017

Drei Menschen wurden verletzt

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die dramatischen Bilder. Laut der Seite "G1 Globo" wurden drei Menschen verletzt. Für Kaleb Freitas kam jede Hilfe zu spät. Er verunglückte tödlich.