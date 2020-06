Djamila Rowe: Penisphobie bei "Adam sucht Eva"

In einem Facebook Video-Clip probiert Micaela ihrer Freundin bei ihrer Penisphobie zu helfen. Mit Erfolg. Djamila scheint am Ende des Clips von ihrer Phobie geheilt zu sein. Ob es an Micaelas Künsten als Nackt-Coach lag ist unwahrscheinlich. Auch die Tatsache, dass der Clip nur in einer zensierten Form bei Facebook zu sehen ist, lässt vermuten um welche Art von Format es dabei handelt. Ob Djamila bei „Adam sucht Eva“ doch noch Panik-Nackt-Attacken bekommen wird? Wir werden sehen…