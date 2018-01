Schock für alle Kunden: Dm ruft Babynahrung zurück! Es sind offenbar mehrere tausend Gläschen betroffen.

Die Fruchtbrei-Gläschen wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Mazedonien verkauft.

In dem Produkt "babylove Erdbeere und Himbeere in Apfel nach dem 4. Monat“ wurde chlorhaltiges Reinigungsmittel gefunden – es handelt sich dabei um Gläschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2019. „Eine erhöhte Chlorat-Aufnahme an einem einzigen Tag könnte beim Menschen insbesondere die Fähig­keit des Blutes, Sauer­stoff auf­zu­nehmen ein­schränken und zur Hemmung der Jodaufnahme führen“, heißt es in einer Mitteilung von dm.

Die Kunden werden gebeten, dass Produkt nicht zu konsumieren und die Gläschen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.