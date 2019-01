Domenico De Cicco: Das ist seine Freundin Julia

Reddit this

Jetzt ist es offiziell! Nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Ex Evelyn Burdecki ist er wieder mit der Mutter seines Kindes zusammen.

Was für ein Liebes-Drama! Bei " " lernten sich und kennen. Zwischen den beiden sprang sofort der Funke über. Doch nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung folgte die Trennung. Der Grund: Domenico erwartete ein Kind mit einer anderen Frau.

Domenico und Julia sind wieder ein Paar

Mittlerweile ist Gras über die Sache gewachsen. Im September kam Tochter Lia Noelia zur Welt. Domenico geht voll und ganz in der Papa-Rolle auf. "Sein eigenes Fleisch und Blut von der ersten Minute an zu sehen und im Arm zu halten, die Nähe zu spüren, ist ein Gefühl, das man nicht erklären kann", schwärmte er auf .

Doch damit nicht genug! Kurz nach der Geburt kam er wieder mit seiner Ex zusammen. "Die Frau, die mich glücklich macht, ist die Mama meines Kindes. Es ist einfach unglaublich. Momentan ist alles super", erzählte er strahlend gegenüber . Seine Freundin heißt Julia, hat lange blonde Haare und ist 25 Jahre alt.

"Wir haben beschlossen, einen Neuanfang zu machen"

Zum ersten Mal gaben die beiden RTL ein gemeinsames Interview und sprachen über ihr Liebes-Glück. "Als die Kleine geboren wurde, haben wir uns wieder schätzen und lieben gelernt. Seitdem ist alles perfekt", erzählte Julia. "Man wünscht sich als schwangere Frau natürlich den Vater an der Seite. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe gewusst: ‚Dieser Mann gehört zu mir‘" Und weiter: "Es war eine krasse Zeit. Aber das sind für mich alte Sachen, ich denke gar nicht mehr dran. Wir haben beschlossen, einen Neuanfang zu machen."

Auch Domenico will die Vergangenheit hinter sich lassen. "Fehler macht jeder. Das ist menschlich, aber jetzt sind wir zusammengewachsen und vertrauen uns. Das ist das Wichtigste", so der ehemalige Rosenanwärter.

Rosenkrieg mit Evelyn im "Dschungelcamp"?

Doch jetzt muss sich Domenico erstmal von seiner kleinen Familie trennen. Am Freitag zieht er ins " ". Und trifft dort ausgerechnet auf seine Ex Evelyn. Ob sich die beiden am Lagerfeuer endlich aussprechen?

Die Auftaktfolge von „Ich bin ein Star- Hot mich hier raus“ läuft am 11. Januar um 21:15 Uhr bei RTL. Im Anschluss täglich um 22:15 Uhr.