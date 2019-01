Domenico De Cicco: Hochzeits-Hammer!

Reddit this

Gestern wurde es romantisch im "Dschungelcamp"! Domenico De Cicco weihte Mitcamper Felix van Deventer in seine geheimen Hochzeitspläne ein...

und waren bekanntlich ein Paar. Doch er entschied sich für seine damals schwangere Ex-Freundin Julia. "Ich habe meiner Frau versprochen, dass 2019 unser Jahr wird", erzählte er im Gespräch mit .

Domenico will seiner Freundin einen Antrag machen

Als er von seiner kleinen Familie erzählte, kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Die hat mir Stärke gegeben mit der Kleinen. Ich werde die nicht enttäuschen." Und dann ließ er die Bombe platzen: "Wenn ich hier raus bin, ich heirate diese Frau – ich schwöre!" Was wohl Ex Evelyn dazu sagt?

Hängt Domenico noch an Evelyn?

Immerhin turteln die beiden immer wieder im Camp. "Er war definitiv meine große Liebe. Ich dachte, ich wäre echt angekommen. Ich dachte er wäre mein Seelenverwandter. Es hat sich so perfekt angefühlt", offenbarte Evelyn. Und auch er kann die Augen nicht von ihr lassen. Will Domenico mit der Hochzeits-Beichte etwa seine wahren Gefühle verstecken? "Weißt du wie schwierig das wird, auch wegen diesem gewissen Punkt… ", gab er gegenüber Felix. Was er damit wohl meint? Es bleibt spannend...