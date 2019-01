Reddit this

Verliebte Blicke, schüchternes Kichern und süßes Liebesgeflüster - Zwischen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sprühen im „Dschungelcamp“ die Funken. "Er war definitiv meine große Liebe. Ich dachte, ich wäre echt angekommen. Ich dachte er wäre mein Seelenverwandter. Es hat sich so perfekt angefühlt", schwärmte sie in der gestrigen Folge.

Alles aus zwischen Domenico und Julia?

Blöd nur, dass Domenicos Freundin Julia zu Hause vor dem Fernseher zuschaut. Angeblich kocht sie vor Wut. Sie hat alle gemeinsamen Fotos auf gelöscht. Angeblich überlegt sie sogar, ihn vor die Tür zu setzen. Folgt jetzt die Trennung?

Domenico De Cicco: Das ist seine Freundin Julia

fand heraus, dass es sich bei dem Account lediglich um einen Fake handelt. Domenicos Begleiter ist sich sicher, dass er zu 100 Prozent hinter seiner Freundin steht. "Ich glaube nicht an ein Liebescomeback zwischen Evelyn und Domenico", stellte er im Interview mit RTL klar. Trotzdem geht der Dschungelflirt nicht ganz spurlos an ihr vorbei. "Jetzt aktuell geht es ihr ganz gut. Klar, am ersten Tag war sie etwas aufgeregt und ein bisschen traurig."

Das spricht für ein Liebescomeback

Evelyns Manager und Freund Arkadius ist sich nicht so sicher, dass es zwischen Evelyn und Domenico keine Liebesreunion gibt: "Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, wenn man da drin ist, ist das eine Ausnahmesituation. Sie ist schon im Gefühlchaos. Die beiden haben sich seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Wenn man dann so plötzlich aufeinander trifft, man weiß es nicht..."

Mal sehen, wie sich das Liebesdreieck in den nächsten Tagen weiterentwickelt...