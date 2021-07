Dominic Harrison: Kandidat bei "Promi Big Brother"? Er spricht Klartext!

Der Influencer lebt seiner Frau und seinen beiden Kids in Dubai - derzeit befindet er sich für einige Zeit in Deutschland. Für Dreharbeiten an dem Format ist er derzeit jedenfalls nicht hier. Auch der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Star Antonia Hemmer wurde als Kandidatin genannt, welche sogar auf der Website von SAT.1 veröffentlicht wurde. Doch auch sie hat ihre Teilnahme dementiert. "Ich bin nicht bei 'Promi Big Brother' dabei. Keine Ahnung, was Sat.1 einfällt", erklärt sie bei Instagram. In der Staffel von "Promi Big Brother" sollen unter anderem "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Daniela Büchner und Sängerin Melanie Müller dabei sein.

