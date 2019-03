Dominik Bruntner: Ex-Freundin Lena packt über Temptation Island aus

Das Konzept der neuen Reality-Show „Temptation Island“ (ab 6. März, 20.15 Uhr, ) ist simpel: Paare machen getrennt voneinander Urlaub und treffen auf Singles, die sie verführen wollen. Mit dabei ist auch Dominik Bruntner (26).

Vor einem Jahr war Mr. Germany von 2017 noch der Mann an der Seite von Lena Bröder (30), die 2016 zur Miss Germany gewählt wurde. Im "Closer"-Interview sagte sie zu der Teilnahme ihres Ex-Freundes: „Für mich ist es eine komische Situation, ihn dort zu sehen mit anderen Frauen. Auch wenn er mir gesagt hat, dass er keinen Scheiß da gemacht hat.“

Dominik Bruntner kommt bei Frauen gut an

Vor einem Jahr trennte sich Dominik von Lena – per . Der Grund für das Liebes-Aus: Sie dachte damals an eine gemeinsame Zukunft, Dominik an seine Karriere. Mit seiner Teilnahme in der Fremdgeh-Show soll es damit jetzt weiter bergauf gehen.

Evelyn Burdecki & Dominik Bruntner: Geheime Absprache?

Ob er wohl eine der vergebenen Frauen rumkriegt? Lena: „Treue und Vertrauen sind ihm wichtig. Aber er ist jung und gut aussehend. Er hat eine starke Wirkung auf Frauen mit seinem trainierten Körper und den blauen Augen.“ Und auch mit seiner emotionalen und einfühlsamen Art wird er vermutlich bei einigen Girls punkten können. Trotzdem hat die Teilnahme für seine Ex einen seltsamen Beigeschmack: „Ich persönlich finde das fragwürdig … Aber gut, die machen das alle freiwillig. Ich denke, Dominik hatte einfach Lust auf und dachte vielleicht, dass es lustig werden könnte.“