Donald & Melania Trump: Flammen-Drama! Ein Toter im Trump-Tower!

Diese Nachricht sorgt nicht nur in den USA für mächtig Aufsehen. Wie berichtet wird, soll am vergangen Samstag im Trump Tower in Manhattan, New York ein Feuer ausgebrochen sein, welches einem Mann das Leben kostete. Der Tower, welches das ehemalige zu Hause von Donald, Melania und Sohn Barron Trump war, fiel somit schon das zweite Mal in diesem Jahr den Flammen zum Opfer.

Donald Trump: Bittere Neuigkeiten für den Präsidenten!

Feuer im Trump Tower fordert Todesopfer

Der Trump Tower in New York galt vor dem Umzug von Donald Trump und dessen Familie ins Weiße Haus, als Machtzentrale des Immobilienmoguls. Am vergangen Samstag dann der Schock! Der Tower fiel zum zweiten Mal in diesem Jahr den Flammen zum Opfer. Doch damit nicht genug! Während bei dem ersten Brand am 08. Januar 2018 kein Todesopfer verzeichnet wurde, soll diesmal ein 67-Jähriger Bewohner an den Folgen des Brandes verstorben sein.

Wie es von der New Yorker Feuerweht auf "Twitter" heißt, soll das Feuer um 19 Uhr am vergangen Samstag im 50. Stockwerk des Gebäudes ausgebrochen sein. Nachdem das Gebäude gestürmt werden konnte, fanden die Einsatzkräfte in dem Appartement -aus dem das Feuer hervorging- den 67-Jährigen Bewohner bewusstlos vor. Zum Erschrecken der Feuerwehr, kam jedoch jede Hilfe zu spät. So berichtet die "New York Post", dass der Mann -obwohl er schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht wurde- an den Folgen des Feuers verstarb.

Donald & Melania Trump: Sie waren vor dem Feuer in Sicherheit

Da sich die Präsidentenfamilie zum Zeitpunkt des Feuers in Washington befand, ging für sie keine Gefahr aus. Allerdings zeigte sich Donald Trump dennoch Dankbar für den Einsatz der Feuerwehrleute. "So verkündete er auf "Twitter": Das Feuer im Trump Tower ist aus. Sehr begrenzter [Schaden} (gut gebautes Gebäude). Feuerwehrmänner (und Frauen) haben großartige Arbeit geleistet. DANKE!".