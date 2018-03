Donald Trump: Bittere Neuigkeiten für den Präsidenten!

Schon bevor Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, sorgte er für viele Diskussionen und Aufstände. Trotzdem gewann er die Wahl. Doch heute zeigt sich, wie unglücklich die Amerikaner mit Donald Trump sind!

Donald Trump: Erschütternde Alkohol-Beichte!

Donald Trump ist der schlechteste US-Präsident seit dem 2. Weltkrieg!

In einer Umfrage der Quinnipiac University wurde Donald Trump von seinem Volk jetzt zum schlechteste US-Präsident seit dem 2. Weltkrieg gewählt! Ganze 41 Prozent gaben an, dass der 71-Jährige der schlechteste Präsident seit 1945 ist.

Diese Neuigkeiten wird Donald Trump nicht so gerne hören. Er hat schließlich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit Kritik so gar nicht gut umgehen kann.

Wie krank ist Donald Trump wirklich?

Doch nicht nur seine Entscheidungen als Präsident sorgen für Gesprächsstoff, auch der Gesundheitszustand von Donald Trump wird seit seiner Wahl heiß diskutiert. Mediziner gehen davon aus, dass der Amerikaner eine Persönlichkeitsstörung hat - vielleicht sogar an Demenz leidet.