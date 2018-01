Diese Haare sind unverkennbar! Donald Trumps Frisur sorgt seit Beginn seiner Karriere für Belustigung. Das orangefarbene Blond, die eigenartige Föhnwelle - die Haare sind mittlerweile sein Markenzeichen. Und nicht selten fragten sich viele: Trägt Donald Trump eine Perücke oder ein Toupet? Doch jetzt wurde das Geheimnis um die Haare von Donald Trump endlich gelüftet!

Die Haare von Donald Trump sind echt!

In dem Buch Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" von Autor Michael Wolff wird das Geheimnis um die Haare von Donald Trump gelüftet!

Zunächts einmal: Die Haare sind echt! Donald Trump trägt keine Perücke. Doch er hat offenbar eine Glatze - und zwar soll der obere Teil seines Schädels komplett kahl sein. Ausgerechnet seine Tochter Ivanka soll diese Details ausgeplaudert haben. So soll Donald Trump eine Frisur wie ein Mönch haben. Um die kahle Stelle abzudecken, werden die Haare von überall her "nach oben gezogen, damit sie sich im Zentrum treffen, dann nach hinten gestrichen und mit Haarspray befestigt", heißt es in dem Buch.

Donald Trump: Deswegen sind seine Haare Orange!

Doch eine Frage bleibt: Warum sind die Haare von Donald Trump Orange? Auch darauf hat der Autor Michael Wolff eine Antwort: "Die Farbe, wie sie für einen komödiantischen Effekt hinzufügt, stammt von einem Produkt namens 'Just For Men' - je länger es aufgetragen wird, desto dunkler wird es. Trumps orange-blonde Haarfarbe ist das Resultat seiner Ungeduld."