Donald Trump: Diese 22-Jährige ist seine Neue

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Mitarbeiter von Donald Trump vor die Tür gesetzt wurden, hat sich der US-Präsident jetzt wieder Verstärkung geholt – und dabei handelt es sich um keine Unbekannte.

Caroline Sunshine wird Donald Trump bei der Pressearbeit unterstützen. Die 22-Jährige hat zuvor beim Disney Channel gearbeitet. Die Blondine war als Schülerin Tinka Hessenheffer in der Serie "Shake it up" zu sehen. Bis 2013 hat Disney die Serie produziert. Ins Weiße Haus ist Caroline Sunshine über ein Praktikum gekommen.

dpa

Caroline Sunshine war Praktikantin

"Caroline Sunshine war Praktikantin im Weißen Haus. In der Schule war sie am American Enterprise Institute beteiligt und aktives Mitglied des Model United Nations Teams ihrer Schule. Vor ihrem Praktikum im Weißen Haus war Caroline für das Büro des Mehrheitsführers Kevin McCarthy, das College Republican National Committee und die Republikanische Partei Kaliforniens interniert“, wird die 22-Jährige von Lindsay Walters, einer Sprecherin des Weißes Hauses, beschrieben.

Es gibt sogar Gerüchte, dass die 22-Jährige das Amt der Kommunikations-Chefin übernehmen könnte – frei wäre die Stelle, denn Hope Hicks ist kürzlich zurückgetreten.