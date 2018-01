Donald Trump: Feuer-Drama!

Schock für Donald Trump: Im Trump Tower in New York ist Feuer ausgebrochen!

Plötzlich qualmte es aus dem Wolkenkratzer, wie mehrere Bilder beim Kurznachrichtendienst Twitter zeigen. Die dicken Rauchwolken ziehen in den Himmel. Grund für das Feuer soll wohl ein technischer Defekt sein.

Derzeit ist die Feuerwehr vor Ort. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang völlig unklar. Donald Trump besitzt mehrere Gebäude in New York. In dem Trump Tower befindet sich unter anderem der Wohnsitz des US-Präsidenten und seiner Familie.