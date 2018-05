Donald Trump: HIV-Skandal!

Donald Trump ist der wohl umstrittendste Präsident der USA. Der Amerikaner sorgt für einen Skandal nach dem anderen. Jetzt sorgt er schon wieder für Schlagzeilen. Diesmal mit einem echten HIV-Skandal!

Denn obwohl Donald Trump zu den mächtigsten Menschen der Welt gehört, hat er eine ziemlich große Wissenslücke! Er kann nämlich tatsächlich die Krankheiten HIV und HPV nicht unterscheiden! Zur Erklärung: Der HI Virus kann unbehandelt irgendwann zu Aids führen. Bei HPV handelt es sich um Humane Papillomviren, die bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen können.

Ein Thema, von dem Donald Trump offenbar keine Ahnung hat! Ausgerechnet Bill Gates hat es jetzt ausgeplaudert.

Donald Trump hat keine Ahnung von HIV und HPV

Donald Trump soll den Milliardäre bei zwei Treffen nach den beiden Krankheiten gefragt haben! "Beide Male wollte er wissen, was der Unterschied zwischen HPV und HIV sei", so Bill Gates in der Talkshow "All In with Chris Hayes". Der Präsident dachte tatsächlich, dass es sich um den gleichen Virus handle. "Ich habe ihm erklärt, dass diese beiden Erreger eigentlich nur sehr selten verwechselt werden", so Bill Gates weiter. Da hätte Donald Trump wohl ein bisschen besser im Biologie-Unterricht aufpassen sollen...