Donald Trump Jr.: Ehe-Aus!

Jetzt ist es offiziell! Nach zwölf Ehe-Jahren trennen sich Donald Trump Jr. (40) und seine Frau Vanessa (40).

Es war die 40-Jährige, die am Donnerstag in New York bei Gericht die Scheidung einreichte.

Das Weiße Haus äußerte sich nicht zur Scheidung

Wie US-Medien berichten, hat das Paar eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Demnach blieben ihre Kinder ihre erste Priorität. Außerdem würden sie größten Respekt füreinander und ihre Familien haben. Das Weiße Haus kommentierte die Scheidung nicht.

Donald Trump: Bittere Neuigkeiten für den Präsidenten!

Der Sohn von Donald Trump und seine Frau Vanessa sind seit 2005 verheiratet. Aus ihrer Beziehung sind insgesamt fünf Kinder hervorgegangen.

Vanessa meidet die Öffentlichkeit

Der 40-jährige Familienvater brennt für die Politik seines Vaters. Seine Frau, die früher Model und Schauspielerin war, ist mittlerweile Psychologin und meidet die Öffentlichkeit.

Zuletzt machte sie Schlagzeilen, als sie wegen weißem Pulver in einem Brief, den sie öffnete, ins Krankenhaus gebracht wurde. Zum Glück stellte sich die Substanz jedoch als harmlos heraus.