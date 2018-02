Donald Trump: Krankenhaus-Drama!

Ist die Familie von Donald Trump in Gefahr? Vanessa Trump, die Schwiegertochter des US-Präsidenten, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie öffnete einen mysterösen Brief, in dem weißes Pulver enthalten war. Ein Giftanschlag?

Donald Trump: Mysteriöser Brief sorgt für Ärger

Eigentlich war der Brief an Vanessa trumps Mann Donald Trump Jr. adressiert. Trotzdem machte sie ihn auf. Wie "CBS New York" berichtet, wurde Vanessa sofort schlecht und sie fing an zu husten. Sie rief sofort den Notruf. Neben Vanessa wurden auch zwei weitere Personen vorsorglich in die Klinik gebracht.

Ob es sich wirklich um einen Giftanschlag handelte, ist bisher nicht klar. Doch die Familie von Donald Trump ist stinkwütend. "Ich bin dankbar, das Vanessa und meien Kinder jetzt sicher sind, nach dieser unglaublich beängstigenden Situation heute morgen. Es ist verabscheuungswürdig, dass einige ihre gegensätzlichen Meinungen mit solch beunruhigendem Verhalten", schreibt der Sohn des Präsidenten bei Twitter.