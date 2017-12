Donald Trump: Leidet er an Alzheimer?

In letzter Zeit gibt Donald Trump allen Grund zur Sorge. Es kommt immer häufiger vor, dass er ziemlich wirr wirkt und Probleme hat sich richtig auszudrücken. Er verwendet Wörter falsch und nuschelt. Eine Studie des Wissenschaftsmagazins ‚STAT’ bestätigt eine deutliche Abnahme von Trumps Sprachvermögen. Jetzt sollen seine kognitiven Fähigkeiten getestet werden. Mit anderen Worten: Der US-Präsident muss sich einem Idioten-Test unterziehen!

Das Ergebnis des Tests könnte schlimmstenfalls aufzeigen, dass Trump an Demenz leidet. Der Rückgang aller kognitiven Fähigkeiten sind typische Anzeichen für diese Erkrankung. Schon sein Vater Fred C. Trump starb an Demenz. Personen, bei denen die Krankheit in der Familie liegt, sind bewiesenermaßen mehr als andere gefährdet ebenfalls dement zu werden.

Laut des Weißen Hauses sollen die Testergebnisse zeitnah veröffentlicht werden. Allerdings ist fraglich, ob in jedem Fall mit der Wahrheit rausgerückt wird. Kritiker befürchten bereits, dass es vertuscht werden könnte, wenn wirklich herauskommt, dass Trump an Alzheimer leidet...