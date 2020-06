Donald Trump: Neue Schock-Diagnose!

Donald Trump ist seit Beginn seiner Amtszeit der wohl am meisten umstrittene Präsident der Vereinigten Staaten. Kaum ein anderer sorgte für so viel Gesprächsstoff wie er. Zuletzt sorgte er für viel Wirbel, weil er sich herzlos über die trauernde Witwe eines Soldaten äußerte. So soll er gesagt haben, sie hätte "gewusst, worauf er sich einließ, als er sich verpflichtete. Aber ich vermute, es tut trotzdem weh." Und dies war sicher nicht der letzte Aussetzer des mächtigsten Mannes von Amerika!