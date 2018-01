Donald Trump: Neue Schock-Enthüllung!

Donald Trump ist der vielleicht umstrittendste US-Präsident aller Zeiten. Zuletzt sorgte er vor allem mit seinem Gesundheitszustand für Furore. Der ist momentan vergessen - denn jetzt spekulieren alle: Hat Donald Trump eine Affäre mit seiner Pressesprecherin Hope Hicks?

Donald Trump: Hat er eine Affäre mit Hope Hicks?

Öl ins Wasser gießt auch jetzt wieder Michael Wolff, Autor von "Fire and Fury: Inside the Trump White House". Er deutet daraufhin, dass Donald Trump eine Affäre haben soll - und zwar ausgerechnet mit Hope Hicks.

Bei einem Interview mit Bill Maher, erklärte der Autor auf die Frage was die Leute in dem Buch noch nicht registriert hätten: "Es gibt etwas. Aber ich kann nicht so recht darüber reden. Es hat so viel Sprengstoff und mir fehlt der ultimative Beweis." Der Moderator wurde sofort hellhörig und hakte nach. "Ist es eine Frauen-Geschichte?" Damit traf er mitten ins Schwarze. Denn Michael Wolff gejahte diese Frage und fügte hinzu: "Aber mir fehlte das blaue Kleid."

Anspielung auf Monica Lewinsky

Damit meinte er offenbar das Kleid, dass Monica Lewinsky trug, dass letztlich die Affäre mit Bill Clinton bestätigte - durch einen eindeutigen Fleck.

Und damit nicht genug! Michael Wolff bestätigt außerdem, dass Donald Trump diese Affäre aktuell hat und fügt hinzu: "Ja. Die Stelle steht gegen Ende des Buches. Du wirst es jetzt wissen, wenn du den Absatz liest." In diesem Absatz geht es tatsächlich um Hope Hicks....