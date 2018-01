Donald Trump: Schockierende Nachrichten!

Donald Trump sorgte seit seiner Amtszeit als US-Präsident schon für viele negative Schlagzeilen. Immer wieder polarisiert er mit seinen Aussagen. Nun hat der 71-Jährige aber wohl komplett den Vogel abgeschossen, denn ein neues Statement sorgt für heftige Kritik.

Bei einem Treffen mit Kongress-Mitgliedern soll er Haiti und El Salvador als „Drecksloch-Länder“ bezeichnet. „Warum kommen all diese Menschen aus Drecksloch-Ländern hierher?“, soll er gesagt haben. Die „Washington Post“ berichtet, dass Donald Trump lieber Menschen aus anderen Ländern wie Norwegen aufnehmen wolle.

Die Aussage ist deshalb so schockierend und überrascht, weil er eine neue Reform zur Einwanderung angekündigt hatte und von einem „Gesetz der Liebe“ gesprochen hat. Rund elf Millionen illegale Einwanderer halten sich in den Staaten auf – viele davon sollten eigentlich eine Staatsbürgerschaft bekommen. Die beleidigten Sätze über die Menschen in Afrika sollen im Weißen Haus gefallen sein, wie mehrere US-Medien berichten.