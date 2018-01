Donald Trump: Schockierende Demenz-Diagnose

Schon seit längerem wird über die Gesundheit von Donald Trump gerätselt. Viele Experten sind sich sicher: Der US-Präsident hat eine psychische Krankheit! Jetzt wollen US-Abgeordnete Donald Trump tatsächlich psychiatrisch begutachten lassen!

Donald Trump: Leidet er an Alzheimer?

Donald Trump: Leidet er unter Demenz?

Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, sollen mehrere US-Kongressabgeordnete das Gutachten einer Psychologin angefordert. Sie glauben, dass Donald Trump geistig verwirrt oder sogar dement ist! Die Auserwählte ist die Professorin Bandy Lee von der Yale-Universität, sie hat bereits das Buch "The Dangerous Case of Donald Trump" auf den Markt gebracht, in dem sich bereits mehrere Experten mit der Psyche des 71-Jährigen beschäftigt haben.

Donald Trump: Seine Sprecherin feuert zurück!

Wie Bandy Lee gegenüber CNN erklärt, sollen die Abgeordneten sich Sorgen machen, welche Gefahr die "seelische Instabilität" von Donald Trump für das Land bedeute.

Sarah Sanders, die Sprecherin von Donald Trump, findet die Äußerungen einfach nur "beschämend und lächerlich".

Doch wie soll es nun weitergehen? Es widerspricht den Richtlinien des Verbands der Psychiatrie, die Gesundheit eines Menschen zu ermitteln, ohne ihn persönlich zu treffen. Ob das aber jemals geschieht, bleibt offen...