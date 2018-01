Donald Trump: Schockierendes Statement!

Donald Trump ist seit dem vergangenen Jahr der neue US-Präsident und hat bisher für die meisten Skandale gesorgt wie keiner seiner Vorgänger.

Der Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea dauert schon länger an, jetzt scheint die Situation aber völlig zu eskalieren - und US-Präsident Donald Trump schockt mit einem neuen Statement.

Immer wieder schlägt Donald Trump auf die Drohungen von Nordkorea zurück. Sein "Atomwaffenknopf sei immer auf seinem Schreibtisch", teilte Nordkoreas Kim Jong Un mit. Donald Trump twitterte darauf: "Wird jemand aus seinem verarmten und ausgehungertem Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen Atomwaffenknopf habe."

Das war noch längst nicht alles, denn der US-Präsident legt gleich nochmal nach: "Aber er ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!" Kim hatte zuvor gedroht, dass die USA in der Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen liegen würden. "Wir hören Berichte, dass Nordkorea möglicherweise einen weiteren Raketentest plant", hatte zuvor die UN-Botschafterin Nikki Haley gewarnt. Die neuen Drohungen der beiden Regierungschefs versetzen die Welt erneut in Angst und Schrecken. Ein Ende des Atomzoffs zwischen den beiden Ländern ist derzeit wohl nicht in Sicht...