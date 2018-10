Donald Trump: Schwerer Rückschlag

Reddit this

Der US-Präsident bestätigte jetzt, dass sie zum Ende des Jahres ihr Amt niederlegen wird. Sie sei für ihn eine „besondere Person“, die „fantastische Arbeit“ gemacht habe.

UN-Botschaftlerin Nikki Haley hört auf

Schon vor einiger Zeit kündigte Nikki Haley an, eine Auszeit zu nehmen – nun hat sie sich für einen Rücktritt entschieden. Wer ihre Nachfolge wird, ist noch nicht bekannt – diese will aber in den nächsten drei Wochen bekanntgeben.

Er hoffe, dass Nikki Haley demnächst in einer anderen Funktion zurückkommt. Weshalb sie den Job an den Nagel hängt, hat sie öffentlich nicht verraten. Es sei jedoch „wichtig zu wissen, wann die Zeit zu gehen gekommen“ sei, erläuterte sie.