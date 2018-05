Donald Trump: Seine Frau Melania wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Große Sorge um die First Lady Melania Trump! Wie jetzt bekannt wurde, musste die Frau von Donald Trump ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Donald Trump: Doppelgänger-Alarm - Diese Frau sieht aus wie der US-Präsident!

Melania Trump musste operiert werden!

Wie CNN berichtet, wurde Melania Trump am Montag in die Klnik gebracht, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Dort musste sie sich einer Nieren-OP unterziehen. Dabei wurde eine sogenannte Embolisation vorgenommen, also ein künstlicher Verschluß der Blutgefäße.

Melania Trump hat die Operation gut überstanden

Melania Trump den Eingriff gut überstanden. Jetzt ist sie auf dem Weg der Besserung. "Der Eingriff war erfolgreich und es gab keine Komplikationen. Mrs. Trump befindet sich im Walter Reed National Military Medical Center und wird voraussichtlich bis zum Rest der Woche dort verbleiben. Die First Lady freut sich darauf, bald wieder ganz fit zu sein, um ihre Arbeit für Kinder auf der ganzen Welt fortzusetzen.", erklärt die Sprecherin Stephanie Grisham.

Donald Trump blieb lieber im Weißen Haus

Während seine Frau im Krankenhaus operiert wurde, blieb Donald Trump übrigens lieber im Weißen Haus. Erst am Nachmittag machte er sich auf den Weg in die Klinik.