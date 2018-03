Donald Trump: Trennungs-Schock!

Donald Trump musste sich in seiner Amtszeit bereits von mehreren Mitarbeitern verabschieden - nun schmeisst die nächste schon wieder hin!

Der US-Präsident verliert die nächste wichtige Angestellte. Nach nur sechs Monaten zieht Kommunikationschefin Hope Hicks einen Schlussstrich. Donald Trump bestätigte entsprechende Medienberichte.

"Ich werde sie an meiner Seite vermissen, aber als sie mich bezüglich anderer Berufsaussichten kontaktierte, habe ich das vollends verstanden", teilte Donald Trump in einer Mitteilung mit. "Ich bin sicher, wir werden in der Zukunft wieder miteinander arbeiten", so der US-Präsident weiter.

Seit August 2017 arbeitete Hope Hicks als Kommunikationschefin für Donald Trump. Zuvor hatte Anthony Scaramucci den Posten inne, welcher schon nach zehn Tagen gegangen war. Sie gehörte zu den engsten Mitarbeiterinnen von Donald Trump - für den US-Präsident wird die Trennung wohl sehr schmerzhaft sein. Donald Trump muss sich jetzt eine Kommunikationschefin suchen.